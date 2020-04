CEEBJA Araucária disponibiliza whatsapp para alunos esclarecerem dúvidas

O Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA de Araucária, avisa aos seus alunos que existem links na sua página do Facebook, onde é possível acessar grupos de whastapp das suas respectivas turmas, para esclarecer dúvidas com relação as aulas à distância.

Os grupos contam com a participação de professores, que poderão dar todo suporte necessário. O CEEBJA também disponibilizou o whatsapp da própria escola, para que nenhum estudante fique sem informação. O número é o 3642-1511.

Texto: Maurenn Bernardo