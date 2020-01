Centro Esportivo Costeira está locando sua estrutura para times interessados

O campo de futebol do Centro Esportivo Costeira estará disponível para locação neste ano de 2020. Além do campo oficial, que está com um gramado totalmente novo, a estrutura, toda cercada, conta ainda com três vestiários, sendo dois para os times e um para os árbitros, uma quadra sintética e uma quadra de futsal, também com dois vestiários, e ainda um estacionamento interno e externo.

Também possui uma lanchonete com lanches e bebidas, e capacidade para receber 200 pessoas. O Centro Esportivo funciona todos os dias, exceto na Sexta-feira Santa (10 de abril). “Este ano não vamos realizar nenhum campeonato próprio, por isso estamos locando nossa estrutura. É hora de descansar um pouco!”, disse o administrador Tião Soczek.

Serviço

Times de Araucária e região interessados na locação do Centro Esportivo Costeira poderão entrar em contato pelo fone 3031-1827. O endereço é avenida Archelau de Almeida Torres, 2854.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020