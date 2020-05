CFC Pratense retoma aulas práticas com cuidados necessários contra Covid-19

O Centro de Formação de Condutores (CFC) Pratense tem retomado sua rotina de aulas gradativamente, conforme orientações do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). Com todas as recomendações necessárias para evitar o contágio do novo coronavírus, o CFC já está realizando aulas práticas de direção veicular. Instrutores e alunos estão usando máscaras e luvas e higienizando as mãos com água e sabão ou álcool em gel antes da aula. Dentro dos veículos também foram disponibilizados frascos de álcool em gel. As janelas dos automóveis também estão permanecendo abertas e os alunos que estão praticando direção de motocicletas e ciclomotores utilizam capacete próprio.

Já as aulas teóricas presenciais na Pratense e em todas as demais autoescolas, ainda não foram liberadas pelo Detran. Isso porque elas devem oferecer aulas em ambientas virtuais, utilizando apenas as plataformas de ensino remoto que estejam devidamente homologadas pelo Detran-PR. Esta plataforma faz a validação biométrica do instrutor de trânsito e dos candidatos – tanto no começo, como no fim da aula. Além disso, monitora a permanência dos dois na sala virtual no período da aula. Porém, segundo o proprietário da Pratense, Silvestre Mafra, essa plataforma possui uma tecnologia avançada, que faz o reconhecimento facial do aluno, e isso exige uma internet de excelente qualidade, e investimentos que se tornam inviáveis nesse momento de crise. “Para ter acesso a esta plataforma e confirmar as aulas, o aluno também precisa de um celular de última geração e ainda tem que pagar para acessar, o que torna o sistema muito caro. Por isso que o sindicato das autoescolas e nós empresários estamos solicitando junto ao governo do estado, que libere as aulas teóricas, dentro dos parâmetros de prevenção. Por exemplo, na Pratense temos salas com capacidade para 34 alunos, então limitaríamos para 17, deixando entre eles o afastamento recomendado”, explicou Silvestre.

Nas aulas práticas, instrutores e alunos usam máscaras e luvas para evitar o contágio pelo coronavírus. Foto: Everson Santos

A Pratense também já está fazendo agendamentos de exames exame técnico-teóricos e práticos de direção junto ao Detran, dos alunos que já estavam com o processo de obtenção da CNH adiantado. Quanto aos demais, que iniciaram as aulas teóricas pouco antes da pandemia da Covid 19, precisam aguardar mais um pouco. “Se não tivermos alunos nossos para as aulas teóricas, não teremos alunos para as aulas práticas, sem contar que nosso quadro funcional já foi prejudicado. Temos 30 funcionários no CFC e até o momento, só 11 retornaram às atividades, os demais estão com os contratos suspensos. Estes 11 que voltaram vão fazer as alterações de categoria C, D e E e atender os alunos que estão fazendo as aulas práticas. É uma situação complicada para todas as autoescolas e precisamos da compreensão dos nossos alunos, pois acreditamos que em breve tudo voltará ao novo normal”, pontuou Silvestre.

Serviço

O CFC Pratense fica na rua Major Sezino Pereira de Souza, 628, no Centro. Telefone: (41) 3642-3894.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1214 – 28/05/2020