CFCs poderão retomar aulas na próxima semana

Atendendo à solicitação dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) da cidade, a 73ª Ciretran Araucária emitiu um comunicado, liberando o agendamento para coleta de biometria e fotos a partir da próxima terça-feira, 5 de maio, porém, com intervalos de 10 em 10 minutos. O órgão disse que está se preparando com todas as medidas de segurança relativas à pandemia, e que por isso, os CFCs deverão respeitar algumas regras. O candidato deverá estar obrigatoriamente com máscara de proteção, chegar no horário determinado pelo agendamento, estar no Detran somente o candidato, que não será atendido antes do horário determinado, evitar aglomerações em frente ao local, pois o atendimento será feito pela área lateral do Detran (entrada pela pista de exames). Ainda conforme a Ciretran, na próxima semana deverá ser comunicada a data de abertura do agendamento para que as autoescolas possam se programar junto aos seus alunos.

Vale lembrar que alguns serviços haviam sido suspensos pelo Detran/PR desde o dia 19 de março, por força do decreto estadual 4230/2020, onde foram adotadas diversas medidas para reduzir a transmissão do novo coronavírus, visando preservar a segurança dos cidadãos.

No CFC Pratense, por exemplo, com a suspensão das aulas téoricas e práticas, cerca de 500 alunos foram prejudicados. “São pessoas que precisam tirar a CNH, mas fi camos de mãos atadas, aguardando a liberação das aulas, pois necessitamos do sistema do Detran, devido à digital de presença. Nossos carros estão todos parados e os funcionários também, e voltar à ativa será um alívio para todos”, disse o proprietário Silvestre Mafra.

Segundo ele, a torcida para que tudo se normalize a partir da próxima semana é grande. E ele se antecipa e dá um recado para os alunos: “Aqueles que estão tirando a CNH para motos, deverão trazer seus próprios capacetes, para evitar risco de contaminação pelo coronavírus”, orientou.

