Chama a PM após ser atacado pela ex

No sábado, 21 de março, a Polícia Militar atendeu a um caso de lesões corporais em que um homem denunciou ter sido agredido pela ex-mulher na rua Arapongas, bairro Capela Velha. No local, a vítima informou que ele e a ex ainda seguem vivendo na mesma casa, muito embora não tenham mais uma relação nutrida pelo amor e fraternidade. Apenas não seguem cada um seu rumo porque temem perder “o direito” à propriedade. Aos policiais, inclusive, afirmaram que estão até em outro relacionamento, mas que por viverem sob o mesmo teto volta e meia se “tretam”. Neste dia, por exemplo, a ex teria lhe agredido por um motivo banal. Diante dos fatos, a PM apenas orientou ao dois e acabou não encaminhando ninguém à Delegacia de Polícia.

Publicado na edição 1205 – 26/03/2020