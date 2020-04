Churrascaria Cristal voltou a servir seu tradicional rodízio de carnes

Tomando todas as precauções necessárias com relação ao combate ao coronavírus, a Churrascaria Cristal retomou esta semana o serviço de rodizio de carnes, atendendo a inúmeros pedidos de seus clientes. Com isso, os clientes que até então se deliciavam com os pratos do buffet completo, trazendo opções de massas e sushis, agora poderão saborear as carnes suculentas que são servidas no rodízio. Mas os sócios proprietários avisam que, por enquanto, a casa só está abrindo para o almoço. “Decidimos voltar com o rodízio porque os clientes nos cobravam isso. Muito em breve pretendemos voltar a servir no horário do jantar. Ainda não está totalmente decidido, mas as pessoas podem seguir nossa página do Facebook, onde estaremos atualizando esta e outras informações”, explicam.

Desde que a pandemia do coronavírus começou, a Churrascaria Cristal chegou a ficar três semanas fechada, e a retomada das atividades foi cautelosa, exigindo várias adaptações, conforme recomendações das autoridades de saúde. A partir desses ajustes, os clientes só podem entrar no estabelecimento se estiverem usando máscaras, há um espaçamento entre as mesas e poucas cadeiras em cada uma delas, existem frascos de álcool gel disponíveis em todo o salão, inclusive na entrada, onde um funcionário esteriliza as mãos dos clientes.

Os funcionários estão todos devidamente uniformizando, usando máscaras e outros itens de proteção. No buffet, os cuidados são ainda mais rigorosos, pois os clientes só podem se servir se estiverem de máscaras, e as mesmas só deverão ser retiradas no momento em que vão almoçar. “Nós também estamos fornecendo máscaras para a pessoa que vier sem, porque nosso objetivo é que todos venham e fiquem tranquilos, com a certeza de que irão comer bem, com toda a segurança necessária”, garantem os proprietários.

Serviço

A Churrascaria Cristal abre de terça a domingo, das 11 horas às 14h30, e o endereço é BR-476, nº 5869. Você pode conferir as novidades e promoções na página no Facebook (Churrascaria Cristal). Demais informações e reservas de mesas pelo telefone 3642-2762.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020