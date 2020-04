Chuva continuará escassa por mais esta semana no município

Foto: Everson Santos

Segundo a previsão do Instituto Simepar, a semana em Araucária continuará seca e ensolarada. A expectativa é de que o céu claro domine as manhãs e tardes na cidade, sem chances de chuvas e temperaturas mais altas.

Nesta segunda-feira, 20 de abril, a máxima alcançará os 25°C, sem probabilidade de chuvas. Na terça-feira, 21, o tempo seguirá parecido com o do dia anterior, a mínima será de 13°C e máxima de 25°C, sem temporais e umidade relativa do ar próxima dos 44%. A quarta-feira, 22, permanecerá ensolarada, quente e seca. A máxima será de 26°C, novamente sem chuvas.