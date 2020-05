Chuva voltará a marcar presença no município. Confira a previsão

Foto: divulgação

A aproximação de uma frente fria, vinda do Paraguai, promete mudar o clima em Araucária durante essa semana. Segundo o Instituto Simepar, a partir de terça-feira, 12 de maio, as temperaturas voltarão a baixar, sendo acompanhadas de chuvas isoladas e céu nublado.

Nesta segunda-feira, 11, o dia será ensolarado com máxima de 25°C, sem probabilidade de chuvas. Na terça-feira, 12, o céu será encoberto por nuvens carregadas desde as primeiras horas da manhã, mínima de 10°C e máxima de 25°C, as chances de chuvas são de 95%. A quarta-feira, 13, também tem tudo para ser chuvosa. Os termômetros ficarão entre 15°C e 19°C.