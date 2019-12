Chuvarada marcará presença em mais uma semana na cidade

Foto: Marco Charneski

As chuvas voltaram com força total em Curitiba, porém, no município, as pancadas permanecerão fracas, mas presentes durante toda a semana. Segundo o Instituto Simepar, o clima seguirá abafado, com os termômetros próximos dos 20°C.

Nesta segunda-feira, 16 de dezembro, o dia permanecerá chuvoso, com máxima de 23°C. Na terça-feira, 17, as chuvas marcarão presença durante a tarde e seguirão até a madrugada, mínima de 16°C, máxima de 21°C. Já na quarta-feira, 18, as temperaturas caem, chegando aos 17°C. A previsão é de que o céu permaneça nublado, com nuvens carregadas e temporais ocasionais.