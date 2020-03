Chuvas marcam o início de março na cidade

Foto: Marco Charneski

Março começou chuvoso em Araucária. Segundo o Instituto Simepar, o mês de fevereiro teve temperaturas abaixo da média e a previsão é de que este, que se iniciou neste domingo, siga a mesma tendência. Os próximos dias serão instáveis no município, com chuvas a qualquer hora e céu parcialmente nublado.

Nesta segunda-feira, 2 de março, os termômetros não passam dos 23°C, com chuviscos ocasionais durante todo o dia. Na terça-feira, 3, a máxima volta a cair, chegando aos 20°C, as chances de chuva serão de 95%, muito parecida com o índice do dia anterior. A quarta-feira, 4, será de muitas nuvens, mas as chuvas prometem dar uma trégua, o que elevará a máxima para a casa dos 25°C.