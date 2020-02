Chuvas voltarão à Araucária

Foto: Marco Charneski

Os próximos dias de feriado prolongado tem tudo para ser chuvosos no município. De acordo com a previsão do Instituto Simepar, uma frente fria começará a se formar durante a terça-feira, alterando o clima na cidade a partir da quarta-feira, 26 de fevereiro.

Nesta segunda-feira, 24, a máxima não passa dos 26°C, com altas chances de chuvas a partir da tarde. Na terça-feira, 25, o céu ficará encoberto por muitas nuvens de chuva, a mínima será 17°C e a máxima pode chegar aos 28°C. Na quarta-feira, 26, em razão da frente fria, a chuva se fará presente durante vários períodos do dia, com a máxima alcançando os 23°C.