Chuvas voltarão a marcar presença neste feriado

Foto: Marco Charneski

Uma mudança na direção dos ventos trará novamente à Araucária a tão aguardada chuvarada. Segundo a previsão do Instituto Simepar, a partir desta sexta-feira, 1° de maio, o tempo se tornará mais propenso a temporais, contudo, os termômetros não baixarão de repente, mas gradativamente.

Hoje, 30 de abril, o céu amanheceu ensolarado e permanecerá assim, a máxima chegará aos 28°C. Na sexta-feira, 1° de maio, as pancadas de chuvas poderão surgir a qualquer momento, os termômetros ficarão próximos dos 26°C. Durante o sábado, 2, as temperaturas começam a mudar sutilmente, com mínima de 11°C e máxima caindo para 22°C, a probabilidade de chuva é de 68%. No domingo, 3, as chances de chuva caem, mesmo com céu encoberto, a máxima não passará dos 21°C.