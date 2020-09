Cidadão que se sentir prejudicado com badernas poderá registrar queixa crime na DP

O último final de semana foi bastante agitado em Araucária. A Guarda Municipal, o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Urbanismo e o Corpo de Bombeiros fiscalizaram diversos estabelecimentos, entre barbearias, bares, lanchonetes e distribuidoras de bebidas, onde foram constatadas irregularidades. Em muitos locais havia falta de documentação, condições inadequadas e presença de menores de idade. Os responsáveis foram notificados pelos órgãos e o Conselho Tutelar tomou as medidas cabíveis com relação aos adolescentes. Alguns estabelecimentos também foram fechados por estarem em desacordo com a legislação.

Segundo a GM, também foram registradas no final de semana, inúmeras reclamações com relação a aglomerações de pessoas sem máscara e som alto, que acabaram irritando moradores vizinhos a esses locais. Diante dessa situação de desrespeito, uma vez que a recomendação é evitar agrupamentos de pessoas por conta da pandemia do coronavírus, e também não incomodar vizinhos com badernas e algazarras madrugada adentro, muitos se sentiram impotentes, sem saber onde denunciar.

As denúncias poderão ser feitas pelos fones da GM 153 e Polícia Militar 190. O cidadão que se sentir prejudicado, também poderá procurar a Delegacia de Polícia para registrar uma queixa crime. Mas é importante lembrar que a recomendação é, primeiramente, ligar para os órgãos competentes, para evitar aglomerações de pessoas da Delegacia.

Publicado na edição 1231 – 24/09/2020