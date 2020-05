Circulando com veículo suspeito, homem é detido pela GM

De posse de informações sobre um veículo Nissan Versa de cor branca, que estava sendo utilizado para prática de roubo a pedestres na rua Minas Gerais, no bairro Costeira, a Guarda Municipal, durante uma ronda pela rodovia do Xisto, na tarde de sexta feira, 15 de maio, localizou o veículo próximo ao posto Cupim. A equipe então realizou a abordagem, e fez contato com a vítima, que reconheceu o carro e o indivíduo, como sendo um dos homens que a roubou.

No momento da abordagem, o suspeito negou a autoria do roubo, mas com o reconhecimento, acabou confessando o crime. Ele ainda alegou que trabalhava como motorista de aplicativo e que teria sido obrigado pelo seu comparsa a realizar o roubo. Porém, não havia nenhum aplicativo instalado em seu celular. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis

Foto: divulgação