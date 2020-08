Ciretran de Araucária é fechada após servidor testar positivo para Covid-19

Nesta segunda-feira, 24 de agosto, um dos funcionários da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Araucária testou positivo para Covid-19. Por causa disso, a unidade, que tinha recém retomado as atividades, voltou a fechar e só reabrirá na próxima segunda-feira, dia 31. O atendimento estava sendo feito somente por agendamento para reduzir a circulação de pessoas no local, e quem já tinha horário marcado para essa semana, o mesmo será automaticamente cancelado, com encaixe na retomada dos serviços. “Todos devem guardar os comprovantes de agendamento, ninguém sairá prejudicado”, garante o chefe da unidade local, Sergio Andrade.

A Ciretran informou que está adotando todas as providências sanitárias, conforme orienta o Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria Estadual de Saúde. Disse ainda que a reabertura seguiu todas as recomendações das autoridades sanitárias, como uso de máscaras e protocolos de higienização de mãos com álcool gel e distanciamento entre as pessoas.

O agendamento prévio poderá ser feito através do aplicativo Detran Fácil, pelo site oficial do Detran- PR (www.detran.pr.gov.br) ou pelo 0800 6437373.

Foto: divulgação

Texto: Maurenn Bernardo