Cliente se nega a pagar conta e na presença da PM acaba negociando com o credor

Por volta da uma hora da madrugada desta terça-feira, 8 de setembro, o dono de uma lanchonete localizada na Avenida Independência, no Campina das Pedras, acionou a Polícia Militar, alegando que um cliente teria consumido bebidas e outros produtos em seu estabelecimento e queria sair sem pagar. Segundo o comerciante, na hora de ir embora o cliente disse que não tinha dinheiro para saldar a conta.

Na presença dos policiais, os dois acabaram chegando a um acordo, e ficou combinado que no dia seguinte o irmão do devedor iria passar no local para pagar a conta. A moto que o homem estava conduzindo ficou dentro do pátio da lanchonete, visto que o mesmo havia consumido grande quantidade de álcool e não teria condições de dirigir.

Publicado na edição 1229 – 10/09/2020