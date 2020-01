Clínica São Vicente é apresentada a corpo clínico

Com inauguração marcada para 7 de março, a Clínica São Vicente realizou nesta terça-feira, 21 de janeiro, um evento de apresentação de sua estrutura para o corpo clínico que irá trabalhar no local.

De acordo com o idealizador da Clínica, Emerson Albertasse, o corpo clínico já conta com 44 médicos das mais diversas especialidades e com uma estrutura excelente para atender aos pacientes de Araucária e região. “Estamos acertando os últimos detalhes para que possamos abrir as portas com 100% da estrutura testada e à disposição dos nossos moradores e de municípios da região, como Contenda e Lapa”, explicou.

Falando ao corpo clínico, Emerson e sua esposa, Barbara Wolski, outra entusiasta do projeto, explicaram como surgiu a ideia de montar a clínica em Araucária e fizeram questão de agradecer a todos que, de alguma forma, colaboraram para que o que era uma intenção se tornasse a primeira clínica da cidade habilitada para atendimentos de urgência, tanto adulto como pediátrico.

A Clínica São Vicente foi construída numa das principais vias da cidade, a rua São Vicente de Paulo, a poucos metros do Colégio Júlio Szymanski. São mais 1.000 metros quadrados de área construída, os quais respeitam todos os critérios de acessibilidade exigidos pela legislação. As licenças de operação da unidade já estão vigentes, sendo que a equipe trabalha agora na apresentação do local em empresas da cidade e no credenciamento junto a planos de saúde. “Araucária tem mais de 140 mil habitantes e algo em torno de 40 mil pessoas com algum tipo de plano de saúde. Pessoas que, caso precisem de um atendimento de urgência, precisam recorrer ou a rede pública, o que só ajuda a sobrecarregar o sistema, ou ir a Curitiba, o que leva o tempo que nem sempre o paciente tem. A partir de 7 de março isso muda, pois teremos uma estrutura e profissionais excelentes para atender tanto crianças quanto adultos”, acrescentou Emerson, que é ortopedista com experiência em diversos grandes hospitais de Curitiba e região.

Estrutura

Divididos em dois pisos, a Clínica São Vicente contará com equipamentos de última geração. Um deles é um RAIO-X totalmente digital, que não existe hoje em Araucária. Haverá ainda aparelho de ultrassonografia, eco-cardio, doppler, eletrocardiógrafo e uma laboratório de análises clínicas integrado ao espaço. A Clínica ainda possui estacionamento próprio, café, espaço kids, consultórios de observação, gesso e suturas, sala para nebulização e uma área de fisioterapia voltada para a reabilitação dos pacientes.

Horário de atendimento

Ainda de acordo com Emerson, o projeto prevê que, num futuro próximo, a Clínica atenda urgências 24 horas por dia, porém inicialmente o horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 7h às 22h e sábado e domingo das 13h às 19h.

Texto: Waldiclei Barboza

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020