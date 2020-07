Clínica São Vicente passa a fazer parte da rede credenciada do Bradesco Saúde

Desde o dia 26 de junho, a Clínica São Vicente passou a atender pacientes pelo plano Bradesco Saúde, oferecendo consultas e exames em todas as suas especialidades. A única exceção são os medicamentos, que ainda não foram liberados pelo novo convênio, situação semelhante enfrentada pelos clientes da Unimed. Além desses dois planos, a clínica mantém convênio também com a Sanepar, nesse caso, com todos os procedimentos liberados, inclusive medicamentos. Também atende consultas e exames particulares.

Na Clínica São Vicente os pacientes encontram mais de 20 especialidades, com um corpo clínico formado por mais de 40 profissionais especialistas. Também oferece exames de raio-X, eletro, ultrassonografia e laboratoriais. “Importante ressaltar que nosso laboratório é terceirizado e atende quase todos os planos, com exceção da Clinipan e da Paraná Clínicas”, salientou o diretor técnico da Clínica, Emerson Albertasse.

Atendimentos

A Clínica São Vicente está licenciada para realizar atendimentos médicos classificados como de urgências, tanto para crianças como adultos, de segunda sexta-feira, das 7 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 13 às 19h. A sede fica na rua São Vicente de Paulo, 250, no Centro, e o telefone para contato é o 3552-4000.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1219 – 02/07/2020