Clínica São Vicente realiza evento teste com cadeirantes e recebe selo de “ficou show”

Faltando dois meses para abrir as portas, a Clínica São Vicente convidou no último sábado, 1º de fevereiro, diversos cadeirantes e portadores de locomoção reduzida que residem em Araucária para um teste de acessibilidade. Isto aí: mesmo antes de inaugurar, a direção da Clínica convidou um grupo de cadeirantes para que vistoriassem as suas instalações e verificassem se todos os espaços estão plenamente acessíveis, desde consultórios, sala de Raio-X, banheiros, elevador, corredores, área de estacionamento, tudo foi testado pelos visitantes ilustres.

Com a inauguração marcada para o dia 7 de março, a Clínica São Vicente será a primeira unidade de Araucária habilitada para atendimentos de urgências, tanto para particulares como planos de saúde.

Idealizador da Clínica, o médico ortopedista Emerson Albertasse, explicou aos cadeirantes presentes ao evento que, desde que o projeto começou a ser elaborado, sua preocupação maior era garantir que todos os espaços do prédio fossem completamente acessíveis. “Sempre destaquei que permitir que toda a nossa estrutura fosse acessível para cadeirantes era um ponto inegociável. E, garantir essa acessibilidade não poderia se resumir a colocar uma rampa aqui ou uma barra ali, como infelizmente acontece em muitos lugares”, comentou.

Justamente por isso, muito embora a Clínica tenha seguido todas as normas técnicas que regulamentam as questões de acessibilidade, Emerson e sua equipe ainda organizaram o evento teste para que aqueles que realmente precisarão da acessibilidade esmiuçassem a estrutura da Clínica.

Durante a visita, os cadeirantes testaram desde a rampa de acesso do estacionamento, o tamanho da porta principal de entrada, a largura de corredores e portas, plataforma elevatória, altura dos móveis e macas, mesa de RX, cadeira para soroterapia ou inalação, banheiros adaptados, portas com puxadores, altura dos aparelhos de dispensa de copos, papéis, sabonete e papel higiênico, entre outros.

E, terminado o tour, todos os visitantes foram unânimes em dizer que a Clínica São Vicente é completamente acessível a cadeirantes, não os limitando o acesso a qualquer um de seus espaços.

Uma das pessoas que participou do teste de acessibilidade foi a senhora Gisele Sikora, que é mãe de uma criança cadeirante. Acompanhada do filho Bernardo, ela aprovou as instalações e disse que ficou bastante impressionada com o cuidado e carinho que a Clínica teve com pessoas que possuem deficiência. “Infelizmente, tanto o cadeirante como o acompanhante do cadeirante acabam sendo excluídos de muitos locais por conta da falta de acessibilidade. Na Clínica São Vicente, isso não aconteceu”, pontuou.

Sobre a Clínica

A Clínica São Vicente foi construída numa das principais vias da cidade, a rua São Vicente de Paulo, a poucos metros do Colégio Júlio Szymanski. São mais 1.000 metros quadrados de área construída, os quais respeitam todos os critérios de acessibilidade exigidos pela legislação. As licenças de operação da unidade já estão vigentes. Divididos em dois pisos, o espaço contará com equipamentos de última geração. Um deles é um RAIO-X totalmente digital, que não existe hoje em Araucária. Haverá ainda aparelho de ultrassonografia, eco-cardio, doppler, eletrocardiógrafo e uma laboratório de análises clínicas integrado ao espaço. A Clínica ainda possui estacionamento próprio, café, espaço kids, consultórios de observação, gesso e suturas, sala para nebulização e uma área de fisioterapia voltada para a reabilitação dos pacientes.

Horário de atendimento

Inicialmente, o horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 7h às 22h e sábado e domingo das 13h às 19h.

Texto: Waldiclei Barboza

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020