Clínica Veterinária Araucária fala da importância em cuidar da saúde do seu pet

Kimberly Cachatori, Dr Luciano Rodrigo Buch, Ellen Wojcik, Luis Cachatori e Mirian Cachatori. Foto: Marco Charneski

Nem todos conseguem dimensionar a importância da clínica veterinária para a saúde e bem estar do seu pet. Levar o animal de estimação ao veterinário com frequência é uma rotina que deve começar desde cedo. A CVA – Clínica Veterinária Araucária destaca a importância dessas consultas, já que assim como os humanos, os bichinhos precisam de cuidados médicos como vacinação, vermifugação, diagnóstico de doenças, exames laboratoriais e demais tratamentos para avaliar seu estado geral. “Nós da CVA, contamos com uma estrutura que nos permite realizar o atendimento clínico de cães, gatos e outras espécies, bem como animais exóticos”, destacam os proprietários Ellen, Luciano e Luis.

Entre todos os cuidados necessários que o pet merece, um dos mais importantes, conforme avalia a CVA, é a vacinação. Ela é extremamente importante, pois é o método mais eficaz de prevenção de algumas doenças infecciosas e promove a imunidade contra esses agentes. Além de proteger o animal, a vacinação também auxilia na redução do número geral de bichinhos suscetíveis na população, diminuindo assim a prevalência da doença”, destaca Dr Luciano. Ele orienta ainda que o check up de rotina, que é o acompanhamento anual da saúde do pet, também é muito importante, tanto para as revacinações, quanto para evolução do crescimento do animal. Além disso, ele é imprescindível para que o veterinário possa manter o histórico do animal e consiga prever possíveis doenças.

A ida ao veterinário garante que seu animalzinho esteja sempre bem de saúde. Foto: Marco Charneski

A CVA trabalha com consultas, vacinas, internamento 24hrs, que é um diferencial em Araucária, exames de sangue, ultrassom, raio X, ecocardiograma, além de exames para equinos, como anemia e mormo. Conta também com a CVA PET, uma estrutura de banho e tosa, que oferece os serviços de leva e traz, banhos, hidratação, cortes de unhas, e possui pacotes mensais.

A CVA – Clínica Veterinária Araucária fica na rua Agrimensor Carlos Hasselman, 276, bairro Fazenda Velha. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 19 horas. Os fones de contato são: (41) 3031 4661 e (41) 99530 3522. Lembrando que a CVA está tomando todos os cuidados necessários para seguir à risca o protocolo de prevenção contra o novo coronavírus.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1231 – 24/09/2020