CMEI do Costeira já está quase pronto para receber as crianças

O CMEI Jihad Hissam Dehaini, localizado na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Costeira, já está na reta final para começar a funcionar. A estrutura é complexa, possui dois andares, incluindo refeitório, cozinha, lactário, vários banheiros, acessibilidade em todos os espaços, lavanderia, nove salas de aula, sala dos profissionais, sala multiuso, parque infantil e uma ampla área verde.

A nova unidade terá 205 vagas, e vai ajudar a reduzir ainda mais a fila de espera, que hoje está em torno de pouco mais de mil crianças, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação.

Os alunos já estão sendo chamados, conforme ordem da fila, assim como já foram convocados os 38 profissionais, entre educadores, professores, pedagogos, cozinheiras e auxiliares de serviços gerais que atuarão na unidade educacional.

A secretária de Educação Adriana Palmieri, comentou que o único serviço que ainda não foi totalmente concluído no CMEI do Costeira é a instalação do elevador, o que deverá ocorrer nos próximos dias. Na sequência a unidade passará por todas as vistorias necessárias para então dar início ao ano letivo. “2019 foi um ano de muitas realizações, fizemos várias vistorias, fiscalizações e ações que ajudaram a proporcionar a entrega dos novos CMEIs, como o Jihad (Costeira), Norma Von Muller Berneck (Itaipu) e Tereza de Benguela (Arvoredo), garantindo assim, que mais crianças possam ingressar na escola ainda este ano”, pontuou a secretária.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Jornal O Popular

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020