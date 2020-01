Colégio Agalvira comemora resultados de projeto do governo contra reprovação

O Colégio Estadual Professora Agalvira Bittencourt Pinto, no bairro Capela Velha, resolveu aderir ao Projeto “Se Liga! É tempo de aprender mais!”, lançado pelo governo do estado em 2019, que consiste em aulas extraordinárias para recuperação e reforço de conteúdos para estudantes em risco de reprovação por baixo rendimento ou desistência durante o ano letivo. O diretor Alessandro Vieira Rosa conta que decidiu testar o programa, com a proposta de permitir que alunos que ficaram em recuperação pudessem atingir as médias necessárias para passar.

“Cada escola teve que definir suas estratégias e dividir responsabilidades, de forma democrática. Nós organizamos uma grande gincana para os alunos que não ficaram em recuperação, todo dia com atividades diferentes, conseguimos atraí-los para a escola, para que não desistissem de vir, já que todo final de ano os aprovados não querem vir mais, assim como aqueles que ficaram em recuperação também ficam desmotivados a vir. Com isso, conseguimos aumentar o índice de presença na escola, bem como, proporcionar uma melhor qualidade na recuperação, já que os alunos nessa condição ficaram na escola e permaneceram em sala de aula”, explicou.

Com os resultados obtidos a partir das estratégias utilizadas no “Se Liga”, o Colégio Agalvira se tornou uma referência para outras escolas do estado. “Eu, o diretor auxiliar Claudio e a pedagoga Claudia, gravamos três lives juntamente com a Secretaria de Estado da Educação, que foi transmitida aos diretores do estado. Para nós foi uma experiência gratificante”, pontuou Alessandro.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020