Colégio Agalvira fará mutirão para ajudar alunos com dificuldades de acessar aulas online

Com as atividades escolares presenciais suspensas frente à pandemia do coronavírus, estudantes da rede estadual de ensino estão tendo que assistir aulas online, porém, muitos enfrentam dificuldades de se adaptar a esta nova realidade. Um exemplo disso acontece com os alunos do Colégio Estadual Agalvira Bittencourt Pinto, no bairro Capela Velha. E é com intuito de ajudá-los a acompanhar as plataformas online, que a direção do colégio decidiu fazer um mutirão na próxima quinta-feira, 7 de maio.

A ação acontecerá no próprio colégio, que fica na rua Andorinha, 640, nos seguintes horários: das 8 às 9h30 para os oitavos e nonos anos, das 9h30 às 11h30 para os sextos e sétimos anos, e das 13 às 16 horas para o ensino médio. Para evitar problemas de contágio com o novo vírus, a recomendação é que todos usem máscaras e evitem se aglomerar.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski