Colégio Agalvira produz vídeo especial e homenageia estudantes pelo seu dia

Foto: Marco Charneski

Todos os anos o Colégio Estadual Professora Agalvira de Bittencourt Pinto, no jardim Industrial, faz questão de homenagear e comemorar junto com os estudantes pelo seu dia – 11 de agosto. Seja através de um lanche especial, uma festinha, uma gincana, enfim, qualquer atividade que toque o coração dos alunos. E este ano, mesmo com as mudanças impostas pela pandemia do coronavírus, não foi diferente.

Apesar de todos estarem distantes fisicamente, diante da necessidade de se cuidar, a direção não deixou a data passar em branco e preparou um vídeo emocionante para homenagear os estudantes. “Acima de tudo, somos todos alunos na escola da vida, e que esse período seja mais um aprendizado que levaremos para sempre. Nesse momento, desejo a todos os nossos alunos um feliz dia do estudante, e a esperança de que possamos nos reencontrarmos em breve, em dias melhores”, disse o diretor Alessandro Vieira Rosa. Acompanhe o vídeo.