Colégio Agalvira sente os resultados positivos do programa Escola Segura

Dez meses após a implantação do programa Escola Segura, do governo do estado, o Colégio Estadual Professora Agalvira Bittencourt Pinto, no bairro Capela Velha, já colhe resultados positivos. Segundo o diretor Alessandro Vieira Rosa, a presença de policiais tem garantido mais tranquilidade e segurança para professores, funcionários e alunos. “Os PMs circulam pelo interior da escola e na área externa também, e isso ajudou a acabar com as aglomerações de pessoas no portão, que faziam bagunça, arrumavam brigas e atrapalhavam as atividades. Sem contar que alguns alunos ficavam com medo, e hoje, a realidade é completamente diferente. A mudança também ajudou o Agalvira a ganhar um voto de confiança da comunidade”, avaliou Alessandro.

Antes mesmo de receber o programa do governo, o colégio já havia instalado câmeras de segurança em todas as suas dependências, e a soma desses dois serviços fez com que a segurança ficasse ainda melhor, tanto para a comunidade escolar quanto para os vizinhos do Agalvira.

Sobre o programa

Criado no ano passado para estreitar laços entre comunidade escolar e Polícia Militar, o Escola Segura prevê a presença física de policiais militares da reserva nas escolas em dois turnos, das 7h às 15h, e das 15h às 23h, além do suporte de unidades móveis da PM e integração com o serviço de inteligência da área de segurança.

O programa também foi pensado para complementar as atividades preventivas já desempenhadas pelo Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (Bpec). Conforma levantamento feito pelo governo do estado, a implantação do Escola Segura fez cair o número de ocorrências que necessitam do acionamento da organização.

