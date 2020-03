Colégio Guajuvira vai promover o VII Simpósio de Filosofia e Sociologia

Com base na premissa de uma educação provocativa, o Colégio Estadual do Campo Guajuvira convida a comunidade para prestigiar o VII Simpósio de Filosofia e Sociologia, que acontecerá nos dias 30 e 31 de março, às 18h30, na rua Manoel Gonçalves Ferreira, n° 92, Salão da Capela Senhor Bom Jesus, na área rural de Guajuvira.

O tema central do projeto é “Novos Tempos Exigem Novas Soluções”, e abre espaço para que os alunos realizem estudos, reflexões e debates sobre a complexidade de se viver em sociedade. “Pensamos no desenvolvimento integral dos estudantes, pois acreditamos que educação é provocar os educandos para que eles se tornem adultos autoconfiantes, críticos e responsáveis pelo próprio sucesso”, explicam os professores Reinaldo e Joelma, organizadores do evento.

Na segunda-feira, 30, primeiro dia do simpósio, serão debatidos os seguintes temas filosóficos: “A Crise de Democracia”, “Enfrentamento da Violência” e “O Impacto do Aquecimento Global”. Já na terça-feira os temas sociológicos a serem discutidos são: “Relacionamentos, Conflitos e Desafios”, “Saúde Mental”, “A Influência da Tecnologia nas Profissões”.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020