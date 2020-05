Colégio Marista de Araucária mobiliza comunidade para arrecadar alimentos

O isolamento para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) é uma medida de prevenção importante, e que impacta diretamente famílias em situação de vulnerabilidade social. Para contribuir com a comunidade, o Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, em Araucária, e os jovens da Pastoral Juvenil Marista, em conjunto aos educadores, lançaram uma campanha de arrecadação de mantimentos que acontece nesta quarta-feira, 13 de maio, e amanhã, dia 14, no horário das 8 às 17 horas, na sede da instituição, no Centro. O objetivo da ação solidária é angariar produtos de higiene e alimentos não perecíveis, que serão repassados para instituições locais, para atender famílias que mais precisam neste momento.

De acordo com a diretora do colégio, Danielle Barriquelo, a intenção é amenizar a situação dos mais vulneráveis nesse período tão delicado pelo qual passamos. “Nós sempre atuamos com solidariedade, e agora, mais do que nunca, é preciso contar uns com os outros a partir do imperativo desta situação. Centralizar doações no colégio é uma maneira de dar mais visibilidade e fazer ecoar a atitude de nossos jovens, sensibilizando e reforçando com a comunidade, compromissos constantes que evidenciem os valores da empatia com responsabilidade social”, explica.

Serviço

Campanha de arrecadação do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus acontece nesta quarta-feira, 13 de maio, e amanhã, dia 14, na sede da instituição, que fica na Rua Alfredo Parodi, Centro, no horário das 8h às 17h.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos