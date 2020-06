Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus celebra 92 anos de história

Nesta segunda-feira, 15 de junho, o Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus celebra 92 anos de fundação e se orgulha de, ao longo desses anos, ter acompanhado o crescimento de Araucária, com seus 130 anos. Para comemorar a data, durante a semana, os estudantes vão realizar atividades ligadas à história e à memória da instituição, sempre com foco nos valores e conexões maristas.

Para a diretora do colégio, Danielle Barriquello, celebrar a memória e a história de uma instituição como o Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus é um exercício para todas as idades. “Relembrar e conhecer o passado é uma excelente forma de valorizar nossa história, saber de onde viemos e também fortalecer nossos passos para o futuro, pois somente com a base sólida é possível seguir adiante nessa trajetória educacional”, comenta.

O Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus foi originalmente fundado como Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus, em 1928, pela congregação das Irmãs Vicentinas. Em 2019 passou a fazer parte da Rede Marista de Colégios e desde então as instituições somam o que têm de melhor para oferecer excelência acadêmica e valores para educar jovens e crianças de Araucária.

Texto: assessoria