Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus se prepara para os desafios do novo ano letivo

O começo do ano letivo no Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, de Araucária, é marcado pelo evento Caminhada Marista (CAMAR), que reúne colaboradores e professores para momentos formativos e reflexões mobilizadoras de autoconhecimento e de aprofundamento educacional. A ação aconteceu na semana passada, com intuito de preparar os educadores para mais uma jornada letiva.

O evento reforça os valores Maristas presentes na proposta pedagógica, fortalecendo e engajando educadores num mesmo propósito educativo. Para a diretora do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Danielle Barriquello, a CAMAR aponta cenários e itinerários para o novo ano letivo, implicando a comunidade nos resultados esperados para 2020.

“Começamos acolhendo os educadores e seus desejos de início de ano, conjugando-os com os propósitos institucionais. A CAMAR não se faz em uma semana, mas ecoa em toda jornada educativa de um ano. Nossos estudantes e famílias esperam o melhor de nós!”, explica.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020