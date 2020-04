Colégios vão distribuir kits para alunos cadastrados no Bolsa Famíia

Desde que as aulas na rede estadual foram suspensas devido à pandemia do coronavírus, em 20 de março, as escolas estão se desdobrando para atender aqueles alunos que estão inscritos no Bolsa Família ou que vivem em situação de vulnerabilidade social, com a entrega de alimentos. Na semana passada as unidades educacionais de Araucária montaram kits com os alimentos da merenda escolar que ainda estavam disponíveis nas despensas e entregaram para as famílias desses alunos. Nesta semana, as escolas receberam novas remessas de alimentos, que foram conferidos, os kits foram montados, conforme a necessidade de cada família cadastrada, e já estão sendo entregues.

No Colégio Estadual Dias da Rocha, no Centro, serão 94 alunos atendidos, todos cadastrados no Bolsa Família. “O calendário de distribuição foi definido pelo Núcleo Regional de Educação – Área Metropolitana Sul e é importante ressaltar, para que não haja confusão, que os alimentos não são para todos os estudantes do Dias da Rocha, apenas os que estão cadastrados no programa do governo federal”, explicou a diretora Sandra Betineli da Costa.

Mesma situação vive o Colégio Estadual Prof. Maria da Graça Siqueira Silva e Lima, no bairro Costeira, que vai atender 230 alunos cadastrados no Bolsa Família. “O alimento vem em uma boa hora já que muitas famílias estão em casa de quarentena, sem conseguir trabalhar e, consequentemente, sem renda”, disse o diretor Alexandre Blot.

Em um dos maiores colégios de Araucária, o Julio Szymanski, no Centro, o atendimento será levado a mais de 280 estudantes. “Temos que considerar que tem famílias com mais de um filho na escola, e estas receberão um kit apenas, por isso, esse número tende a ser um pouco menor. De qualquer forma, esses alimentos serão de extrema importância nesse momento tão difícil que estamos atravessando”, disse o diretor André Gotfrid. A diretora Maria Leila Feitosa, do Colégio Ana Maria Vernick Kava, localizado na área rural do Tietê, também disse que os kits já estão sendo montados e vão atender 100 famílias cadastradas no programa federal. “A distribuição deverá acontecer até o início da próxima semana”, pontuou.

Outro colégio estadual de grande porte no município é o Agalvira Bittencourt Pinto, no bairro Capela Velha, que recebeu os alimentos, fez a separação em kits para distribuir às 297 famílias cadastradas. “Vamos começar a entregar os kits nesta quinta-feira, 2 de abril, não apenas para alunos cadastrados no Bolsa Família, mas também para os que estão matriculados e vivem em situação de vulnerabilidade social, já que aqui na região temos muitos nessas condições”, explicou o diretor Alessandro Vieira Rosa.

Ele ressaltou que não são cestas básicas, e as pessoas às vezes confundem. “O governo manda os alimentos, inclusive tem carnes, nuggets, e a escola define como vai montar os kits, de acordo com o número de itens que veio e com o número de pessoas que necessitam”, esclareceu.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1206 – 02/04/2020