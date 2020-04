Coleta de recicláveis será retomada na segunda-feira, dia 6

O barracão da associação dos catadores de materiais recicláveis de Araucária, localizado no bairro Tindiquera, já foi higienizado para receber os materiais da coleta seletiva, que será retomada pela Secretaria do Meio Ambiente na próxima segunda-feira, 6 de abril. Por conta da pandemia do coronavírus, o serviço tinha sido suspenso desde o dia 23 de março, para resguardar a saúde dos trabalhadores envolvidos e para que a associação pudesse fazer a organização interna dos materiais recicláveis no Centro de Processamento e Transferência de Materiais Recicláveis – CPTMR, já que no local havia um estoque de materiais que necessitavam ser separados e encaminhados para reciclagem. Com isso, o barracão ficou vazio e permitiu que os trabalhadores fizessem uma limpeza geral no local.

Para a retomada do serviço, várias medidas de segurança foram impostas. Uma delas é a separação dos materiais coletados, que ficarão armazenados por 72 horas antes dos trabalhos de separação, um tempo estimado de sobrevivência do coronavírus, no caso de alguma material ter sido contaminado. Os catadores também vão usar EPIs como luvas, máscaras e avental para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Também foram orientados pela equipe da SMMA a manter os hábitos de higiene, como lavar as mãos e o uso do álcool gel 70%. A SMMA informou que caso haja mudança no cenário atual, pode suspender novamente a coleta ou tomar medidas adicionais de segurança necessárias.

Cuidado especial

A SMMA recomenda que caso haja alguém na casa com a confirmação da COVID-19, que não faça a separação do lixo reciclável. O mesmo poderá ser jogado junto com o lixo orgânico para seguir para o aterro sanitário. Porém, todo o lixo produzido deverá ser colocado em dois sacos plásticos, visando garantir a segurança dos coletores. Outra medida foi o afastamento temporário dos trabalhadores que apresentam qualquer problema de saúde.

Texto: MAURENN BERNARDO

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1206 – 02/04/2020