Coleta seletiva será temporariamente suspensa em Araucária a partir da próxima segunda-feira

Foto: Marco Charneski

Atenção araucarienses! Por conta da epidemia do coronavírus e das consequentes medidas de contenção que estão sendo adotadas, a partir da próxima segunda-feira, 23 de março, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), vai suspender a coleta seletiva. A suspensão será temporária, começa a valer na próxima segunda-feira, 23 de março, e vai até o dia 4 de abril. A orientação é que durante esses dias sem a coleta especial, o material reciclável seja entregue junto com a coleta do lixo comum.

O material reciclável é um dos mais suscetíveis à contaminação, além disso, a triagem é feita por pessoas em situação de vulnerabilidade social que, no momento, não devem estar nem aglomeradas e nem expostas a esse risco.

A Prefeitura pede a compreensão dos moradores neste período e ressalta a importância de que todos tenham a consciência de que é preciso colaborar com a saúde do coletivo.

Texto: Maurenn Bernardo