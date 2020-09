Com convenções concluídas, Araucária tem 8 candidatos a prefeito

Compartilhe esta notícia

Se existe uma coisa que o eleitor araucariense não poderá dizer nas eleições majoritárias deste ano é que faltam opções de candidatos para votar. Isso porque, concluída as convenções, nada mais nada menos do que oito chapas foram aprovadas por seus partidos para disputar o cargo político mais importante do Município de Araucária.

As chapas aprovadas têm desde velhos conhecidos, passando por políticos com mandatos em vigência e novatos em eleições. Dos nomes homologados nas convenções, metade deles já tinha protocolado junto à Justiça Eleitoral o pedido de registro de candidatura. O prazo termina neste final de semana e, já a partir de domingo, 27 de setembro, está autorizado pela legislação eleitoral a campanha propriamente dita. Até as eleições, em 15 de novembro, serão 49 dias de pedidos de voto.

Dos oito candidatos ao comando do Município, três já foram candidatos em chapas majoritárias: o atual prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania); o ex-prefeito Albanor José Ferreira Gomes (Podemos) e Gustavo Botogoski (PSL), que foi candidato a vice de Hissam em 2012.

Os outros cinco candidatos são novatos em campanhas majoritárias. Aliás, alguns são novatos em qualquer tipo de campanha: Péricles Alves Pinto (Avante); Hosana Marcondes (PT), Professor José Brogian (PTC), Silvinho Pereira (Patriota) e Genésio Natividade (PDT).

Entre os candidatos a vice-prefeito nas chapas, temos também três com experiência anterior em campanhas: a atual vice-prefeita Hilda Lucalski (PSD) vai para sua segunda eleição. Tatiana Nogueira (PSDB) é vereadora nesta legislatura. Professor Orivaldo (Avante) foi candidato a prefeito pelo PHC em 2016.

Já os outros cinco vices são novatos como candidatos. Gledson Zawadski (PROS), Temícilio Soares (PT), Silvana Fernandes (PTC), Nelson Kurek (Avante) e Franciele Erardt (PDT).

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1231 – 24/09/2020