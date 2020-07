Com mandado de prisão em aberto, suspeito é preso pela Guarda Municipal

Na manhã de quinta-feira, 30 de julho, a Guarda Municipal de Araucária prendeu, na avenida das Araucárias, próximo a um posto de combustíveis, um homem com um mandado de prisão em aberto. O suspeito tinha contra si uma medida protetiva, não podendo se aproximar da sua ex-esposa, porém, foi até a residência da mulher para ver a filha menor. A mulher então ligou no 153, relatando o fato.

Rapidamente uma equipe se deslocou para seguir até a rua Jaburu, no bairro Capela Velha, onde conversaria com ela.

No caminho até a residência, os GMs viram um veículo VW UP de cor prata, com as mesmas características repassadas pela mulher, decidiram abordar o motorista. Ao checar sua documentação, descobriu-se que ele era procurado pela Justiça. Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado primeiramente à Delegacia da Mulher e do Adolescente para prestar esclarecimentos sobre o descumprimento da medida protetiva, e em seguida para a Delegacia de Polícia Civil, para cumprimento do mandado de prisão.