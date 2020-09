Com nova metodologia de rastreamento, morador considerado ‘contato próximo’ pode receber telefonema ou visita da Saúde

Araucária iniciou recentemente uma nova metodologia que ampliou o rastreamento de pessoas que tiveram contato próximo com alguém que testou positivo para Covid-19. Com isso, a equipe de rastreamento pode entrar em contato com esses moradores por meio de telefonema ou visitas para tratar das orientações sobre o isolamento. A nova metodologia é da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e tem como principal objetivo o bloqueio do avanço da doença por meio do isolamento do maior número possível de pessoas avaliadas como ‘contato próximo’, ampliando ainda mais o cuidado com a comunidade.

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA) estima que, para cada novo caso confirmado de Covid-19, cerca de 10 contatos sejam rastreados. As equipes de todas as unidades básicas de saúde já receberam as orientações sobre a nova metodologia de rastreamento e algumas já iniciaram o serviço dentro da nova prática. O rastreamento de contatos em Araucária, até então, estava mais focado em pessoas com vínculos familiares ou de amizade/trabalho.

SIGILO

É importante esclarecer que este contato telefônico ou visita da Saúde não pode fornecer ou confirmar informações sobre a identidade da pessoa com o teste positivo, mesmo que seja um familiar do contato. Também não solicitará informações como documentação do morador; apenas comunicará a situação do morador como um ‘contato próximo’ e dará as orientações necessárias. Em caso de dúvida, o morador pode entrar em contato com a UBS mais próxima de casa.

A definição de quem é contato próximo atende a critérios previstos pelo Ministério da Saúde e ocorre após investigação da Saúde com a pessoa que teve resultado positivo no teste para Covid-19. Araucária foi um dos poucos municípios selecionados para aplicar essa nova metodologia da OPAS. A SMSA ressalta que o sucesso desta e de outras ações de combate à Covid-19 depende da adesão dos moradores às orientações dos órgãos de saúde, incluindo o uso obrigatório de máscara, o distanciamento social e a higiene frequente das mãos (com água e sabão ou álcool em gel).

DÚVIDAS

Para esclarecer qualquer dúvida sobre a Covid-19, como os sintomas suspeitos, entre em contato com o Disk Corona de Araucária pelo 0800-642-5250. O atendimento telefônico, que conta com profissionais de saúde, funciona todos os dias, das 7 horas às 19 horas.

Texto: PMA