Com termômetros perto dos 30°C, bairros em Araucária estão sem água

Desde o início da tarde de terça-feira, 18 de fevereiro, as regiões do Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victória, Jardim Plínio, Barigui, Thomaz Coelho, Tindiquera, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica e Jardim Atenas estão sem água. Sem aviso prévio, o corte repentino no abastecimento deixou os moradores indignados.

Uma usuária, em um comentário nas redes sociais, diz ter entrado em contato com a Sanepar para questionar as razões do desligamento. “Me disseram que o reservatório da cidade está com os níveis abaixo do normal, em razão da falta de chuvas e das altas temperaturas na cidade” explica a araucariense.

No entanto, no comunicado oficial da empresa, a informação é de que o reservatório do sistema Passaúna ainda está passando por recuperação, e que a normalização do fornecimento de água está previsto para a madrugada desta quarta-feira, 19. Além de Araucária, a Cidade Industrial, São Miguel e a Augusta também fazem parte do desligamento. A Sanepar orienta que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.