Comec informa operação das linhas metropolitanas no fim de semana

A Comec informa que apesar da queda no número de usuários do transporte coletivo metropolitano, identificada nos últimos dias, decorrentes do enfrentamento da pandemia de coronavírus, a demanda vem apresentando estabilidade, mantendo o número de usuários em aproximadamente 30% do ocorrido em dias úteis normais.

Desta forma, a partir de sexta-feira, 27 de março, está sendo mantida a operação realizada nos últimos dias, utilizando a tabela de horários de sábado, com saídas mais espaçadas fora do horário de pico (entre 8 horas e 16 horas e após 20 horas), e com reforços pontuais em linhas que apresentaram demanda superior.

Neste sábado e domingo, 28 e 29, as linhas irão operar utilizando tabelas de domingo, com exceção de Fazenda Rio Grande (receberá reforço) e Araucária (utilizará tabela de sábado com ajustes).

Ônibus de plantão estão sendo disponibilizados nos terminais buscando atender demandas emergenciais, e ajustes poderão ser realizados de acordo com mudanças na demanda.

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: Everson Santos