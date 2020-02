Começam as aulas na rede estadual de Educação

A manhã desta quarta-feira, 5 de fevereiro, foi agitada para as equipes pedagógicas das 2,1 mil escolas estaduais do Paraná. O ano letivo de 2020 começou para os mais de 1 milhão de estudantes da rede, que retornam às aulas com muita vontade de aprender. Depois de dias de preparação coletiva, professores, pedagogos e diretores estavam prontos para recepcionar os jovens.

Para as equipes diretivas, o retorno às aulas representa o início da colheita de frutos de toda a preparação feita desde o começo do ano. Recentemente, os servidores estiveram reunidos no Seminário Foco na Aprendizagem, voltado aos diretores, que participaram de oficinas de formação, palestras e ouvidorias – momento para registrar sugestões e esclarecer dúvidas diretamente com os responsáveis por departamentos da pasta.

Houve, ainda, os dias de Estudo e Planejamento, momento para as escolas debaterem, analisarem e construírem ações pedagógicas que vão fazer a diferença aos estudantes da rede neste primeiro trimestre.

MAIS APRENDIZAGEM

O diretor do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, Juliano Nunes da Rosa, está empolgado especialmente com a ampliação do Programa Mais Aprendizagem.

Criada para substituir as antigas Salas de Apoio, que atendiam apenas estudantes com dificuldades de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, a iniciativa atual tem como objetivo fazer com que o estudante avance na série em que está inserido.

As atividades, realizadas no contraturno, têm como foco quatro áreas: leitura, interpretação de textos, escrita e resolução de problemas. Se em 2019 765 escolas receberam o programa, em 2020 serão 1,3 mil escolas beneficiadas.

“O Mais Aprendizagem veio para ficar mesmo. Do ano passado para cá já tivemos um bom retorno em relação ao projeto, e para esse ano a expectativa é maior ainda. É um programa bem interessante do Estado”, opina Juliano Nunes da Rosa.

Ao contrário do que acontecia nas Salas de Apoio, agora as escolas têm autonomia para selecionar os profissionais que vão atuar no programa. O foco é em profissionais mais atentos a metodologias diferenciadas. Ainda, o Mais Aprendizagem é voltado tanto a estudantes da fase final do Ensino Fundamental quanto a jovens do Ensino Médio. Antes, eram contemplados apenas alunos dos sextos e sétimos anos.

Texto: Agência de Notícias do Paraná