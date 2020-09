Companheiros de farda homenageiam o Cabo Marcelo Strugala

Cabo Marcelo Strugala no dia em que prendeu uma quadrilha e

quase sucumbiu em ação. Foto: divulgação

Na última sexta-feira, 18 de setembro, o cabo Marcelo José Strugala completou 25 anos de Polícia Militar e entrou para a reserva, contrariando as expectativas dos colegas de farda, que acreditavam que ele seguiria na ativa, já que sempre foi um apaixonado pela profissão. Entrou para a PM em setembro de 1996, inspirado pelo pai já falecido, que também foi policial, missão que também foi seguida pelos irmãos soldado Danilo e Cabo Miguel, que ainda vestem a farda cáqui.

Ao longo dos anos em que esteve na ativa, Marcelo sempre foi admirado e respeitado pelos colegas. O 2º sargento Silvio Sumocoski conta que eles dividiram a viatura por quase 10 anos e durante esse período atenderam incontáveis ocorrências e vivenciaram histórias inesquecíveis. O sargento relata que foram muitas situações de grandes confrontos e muitos tiros, isso quando havia apenas duas viaturas rodando na cidade. Foram muitas situações de alto risco, onde os dois tinham que contar com a disposição, experiência e a coragem um do outro. “O Marcelo sempre foi o parceiro em que eu podia contar, em todos os momentos. Éramos conhecidos pelos marginais na época como a ‘Equipe Sueca’. E lembro bem de uma ocorrência que marcou, foi quando acompanhamos uma quadrilha de roubo de carros, com direito a perseguição pelas ruas de Araucária, digna dos melhores filmes policiais de Holywood. A quadrilha tinha superioridade numérica e armamento pesado, os marginais estavam com pistolas .40, 9mm e .380 e com coletes balísticos, enquanto eu e o Marcelo tínhamos apenas um revólver cada. Conseguimos neutralizar dois criminosos e balear e prender o terceiro e ainda recuperar os veículos roubados. Graças a Deus nem nós e nem ninguém da população que circulava pelo centro foi atingido. Então só posso dizer que foi um imenso prazer servir com um dos melhores policiais que já conheci na PM, com raciocínio rápido, disposição, alegria, respeito pelo próximo e coragem. O PM Marcelo Strugala é um exemplo a ser seguido pelos mais novos. Bom descanso meu irmão de farda”, disse emocionado o sargento.

O Cabo Anderson da Silveira, que até sexta-feira era seu companheiro de viatura, também se orgulha de ter atuado ao lado do Cabo Marcelo. “Ele era extremamente profissional, se tivesse serviço às 8 horas da manhã, chegava na companhia às 7 horas, sempre antes do horário, e sempre saía depois do horário. Era um cara apaixonado pela PM, até nos causou estranheza o fato dele ter pedido a reserva, porque ele podia ficar mais um tempo. De todos policiais que trabalhei, o Marcelo sempre foi um exemplo para muitos. Lembro de um assalto ao supermercado Condor, quando ele socorreu uma garotinha que tinha levado um tiro. Aquilo me chamou muita atenção, a atitude dele como policial, como ser humano. O Marcelo aposentou depois de 25 anos de serviços só no operacional, nunca trabalhou na administrativo, dava pra ver o quanto ele gostava do que fazia. Desejo a ele um bom descanso, ao lado de sua família, e muitas felicidades”, comentou o Cabo Silveira.

O major Nelson Stoccheirto, que hoje está na Casa Militar, comandou o Cabo Marcelo Strugala na 2ª Cia e se diz honrado em ter atuado lado a lado com ele, combatendo o crime em Araucária. “Falar do Marcelo é fácil. Meu pai trabalhou com o pai dele, o Sargento Strugala, e ele seguiu os mesmos passos. É um dos melhores policiais com quem tive a oportunidade e a honra de trabalhar nos meus 30 anos de PM. Fico feliz por saber que ele está indo para uma nova empreitada na vida dele e quero desejar muito sucesso. É redundante desejar isso, porque na verdade ele já teve sucesso dentro da corporação, deixou bons exemplos a serem seguidos, então desejo que Deus o abençoe grandemente”, comentou o Major.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1231 – 24/09/2020