Comunidade do jardim Ipês pede lista de melhorias

Falta de lixeiras, mato invadindo as calçadas, praça sem iluminação, equipamentos do parquinho infantil quebrados, contêineres vazios que servem de abrigo para desocupados e ruas cheias de lixo e buracos. Estes foram os problemas apontados por moradores do jardim Ipês. Segundo eles, faz muito tempo que o bairro não recebe nenhum tipo de melhoria. “A nossa praça está abandonada, faz alguns anos que não tem manutenção, as crianças estão sem parquinho, faltam lixeiras, tem mato e lixo por todo lado, isso precisa ser melhorado com urgência”, reclamou um morador.

Outro morador do bairro disse que no campo de futebol existem dois contêineres, sendo que um deles está aberto, servindo de abrigo para usuários de drogas. “O espaço poderá ser usado pela comunidade para realização de bazares, cursos, etc. Não dá pra enumerar aqui todas as necessidades do nosso bairro, pois são muitas”, observou.

Em resposta aos questionamentos, a Prefeitura esclareceu que inúmeras ações têm ocorrido na região do Jardim Ipês. A equipe de roçadas tem atendido os locais prioritários como praças e escolas. Por questão de organização de trabalho, o CMEI Ipês, por exemplo, será atendido com roçada logo após a conclusão da obra de asfalto que acontece na via onde a unidade está instalada. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que não recebeu solicitação de moradores sobre a falta de roçadas no local. Sobre os contêineres, explicou que fazem parte do projeto da Mini Arena Esportiva, instalada pela Prefeitura. Um serve para guardar materiais e o outro como vestiário. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) constatou que o cadeado de um deles foi arrancado e já providenciou um novo, para que o espaço permaneça fechado. No momento, não há previsão de instalação de lixeiras.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a praça local já conta com estrutura de iluminação e a Prefeitura informou a empresa responsável pela manutenção, para possível troca de lâmpadas queimadas. Apesar disso, ressalta que também não há registro de solicitação de moradores quanto à iluminação pública no local. Os pedidos devem ser feitos no fone (41) 3614-1453. Outra informação importante é que há previsão de instalação de parquinho infantil no local, já em processo para aquisição.

A Secretaria Municipal de Obras informou que está trabalhando com pavimentação e recape há cerca de sete dias no Jardim Ipês. Muitas ruas estão sendo contempladas, como a Clemente Haluch, a Pavão, a Águia, a Flamingo e a Pinguim.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020