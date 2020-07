Comunidade do Jardim Monalisa está ansiosa pela obra do asfalto

A tão esperada obra de asfalto, que ainda não começou nas ruas do jardim Monalisa, está deixando os moradores ansiosos. Segundo eles, em setembro do ano passado a Prefeitura teria dito que os serviços estavam prestes a iniciar, porém, já se passaram cerca de 10 meses, e está tudo parado. A associação de moradores do bairro argumentou que os moradores estão cobrando a obra, e questionam o porquê do atraso. “De acordo com a Prefeitura, já estava tudo certo para o início dos serviços, dinheiro liberado, licitação para contratação da empresa em andamento, isso em setembro do ano passado, e até agora a obra não começou”. Comentou o presidente da associação Maicon Sulivan.

Sobre a reclamação da comunidade, a Secretaria Municipal de Obras explicou que a licitação teve início em setembro de 2019 e as propostas das empresas foram abertas em 8 de janeiro de 2020, porém, o início das obras depende de uma decisão da Justiça. Isso porque uma das empresas participantes da licitação questionou o resultado. A Prefeitura aguarda a definição da Justiça para iniciar os trabalhos.

Serão contempladas com asfalto as ruas Ludovina Furmann, Estanislau Haiduk, Thomaz Wolski e Pedro Senko. A extensão total é de 872,95m e o valor definido na licitação foi de R$ 1.050.198,03. Os recursos são do Paranacidade e o prazo de execução previsto é de 240 dias.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1222 – 23/07/2020