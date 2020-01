Comunidade do Tupy já está utilizando a arena poliesportiva

A comunidade do jardim Tupy, bairro Campina da Barra, foi a segunda a receber uma arena poliesportiva, projeto realizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), em parceria com o governo do estado. O espaço foi entregue em dezembro do ano passado e já está aberto à comunidade. Os equipamentos foram instalados no jardim do Bosque, rua dos Gerânios. A estrutura contempla uma quadra de grama sintética (com demarcação para vôlei também), uma mini quadra de basquete e uma pista de skate.

Esta foi a segunda de um total de três mini arenas que serão instaladas no município, a primeira foi no jardim Ipês e a terceira será instalada nos jardins Shangri-lá, Califórnia, entre Maranhão e Jardim Esperança. Todos os centros esportivos já deveriam ter sido entregues no ano passado, mas de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, houve um atraso na instalação dos equipamentos devido a troca de governo estadual, informação que foi confirmada pela Superintendência do Esporte e Lazer, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Educação.

A arena poliesportiva surge como uma nova opção de lazer para a comunidade do Tupy e regiões vizinhas.

Texto: MAURENN BERNARDO

Foto: Jornal O Popular

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020