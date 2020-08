Comunidades buscam apoio para resolver problemas de energia e saneamento

Uma comissão de moradores dos Jardins Israelense e Arco-Íris, no bairro Capela Velha, esteve recentemente no escritório político do deputado estadual Rubens Recalcatti (PSD), em Curitiba, em busca de apoio para tentar solucionar os problemas de infraestrutura que atingem as duas comunidades. Segundo a associação de moradores, já existe um parecer técnico da Procuradoria Geral do Município de Araucária para que a Sanepar e a Copel possam desenvolver os projetos técnicos e começar as obras de infraestrutura na área em questão. Recalcatti se mostrou solidário ao pedido e solicitou à comissão de moradores, o encaminhamento de ofícios e cópias do processo de regularização e também do parecer técnico da PGM, para que possa manifestar uma posição definitiva, que atenda aos anseios da população, que sofre tanto pela falta de assistência.

A associação de moradores ressaltou que atualmente mais de mil pessoas estão completamente no escuro por falta de manutenção em dois transformadores, um deles já instalado no passado, com o objetivo de atender parte da comunidade, que vem sendo formada desde 2008. Lembrou ainda, que há pessoas que dependem de energia para manutenção de medicação, inaladores, ou ainda estão com problemas de saúde, sofrem com as consequências, sem contar a perda diária de alimentos que apodrecem por falta de refrigeração. Por fim, a entidade destacou que as comunidades passam pelo processo de regularização fundiária, desenvolvido pela empresa Terra Nova, que há mais de 30 meses está cuidando dos trâmites legais e processuais de toda a área em questão.

