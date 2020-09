Concurso Miss Araucária Vera’s está com as inscrições abertas

O sonho de participar de um concurso de miss faz parte da vida de muitas garotas. Desfilar na passarela e conquistar os jurados, além de poder representar uma cidade em um grande, é algo que muitas querem experimentar. E é por isso que elas aguardam ansiosas por esse momento. Para as meninas araucarienses que sustentam esse desejo, a oportunidade já chegou! O Concurso Miss Araucária Vera’s, edição 2021/2021, que já está com as inscrições abertas e seguem até o dia 30 de setembro, com taxa de R$ 150,00.

O concurso envolve candidatas de 4 a 25 anos, nas categorias Mirim, Infantil, Infanto Juvenil, Teenager, Adulto e Mister. Segundo os organizadores, a decisão o concurso está previsto para dezembro, mas a data e o local ainda não foram definidos. “Estamos aguardando as orientações das autoridades de saúde com relação à pandemia, mas muito provavelmente esse ano, para garantir a segurança de todos, o evento será transmitido via live, sem púbico, apenas com a presença das candidatas e dos jurados”, explica Gabi Rocha.

O Miss Popularidade, uma categoria à parte, em parceria com o Jornal O Popular, acontece através de votação pelo Facebook. “Este ano, apesar de todas as dificuldades, estamos super animados com o concurso, pois em apenas uma semana de inscrições, já tivemos recorde de candidatas inscritas. São mais de 90, em todas as categorias”, comemoram os organizadores.

Miss Paraná

A Miss Araucária Vera’s 2020, Karimme Lopes, irá representar o município no Miss Paraná, que acontecerá neste sábado, 3 de setembro. O concurso já havia sido adiado por duas vezes, em função da pandemia, contudo, a nova data foi decidida após muitos estudos da equipe técnica, junto com os patrocinadores, priorizando a saúde e segurança das candidatas e dos jurados.

Aos 22 anos, Karimme se diz muito animada com a competição e está com as malas prontas para embarcar para Maringá, cidade onde acontecerá o evento. “É uma sensação indescritível. Desde pequena sempre assisti os concursos Miss Paraná e Miss Brasil, e de repente, eu não sou mais telespectadora, sou uma das Misses. É um misto de felicidade e nervosismo. Quero agradecer aos patrocinadores que tornaram possível a minha participação no concurso”, diz a miss.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1228 – 03/09/2020