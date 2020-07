Confira como será o rodízio de água em Araucária e região até dia 26

A falta de chuva significativa segue afetando o abastecimento de água na Região Metropolitana de Curitiba. A semana começou com os níveis dos quatro reservatórios em 33,47%. Nos últimos dez anos, este tem sido o período de maior baixa das barragens que compõem o Sistema de Abastecimento Integrado – Iraí 13,59%; Passaúna 35,54%; Piraquara I 25,25%; e Piraquara II 93,06%.

Além do rodízio e da contribuição da população no uso racional da água, a Sanepar antecipa obras e implanta medidas emergenciais que aumentam o volume de água nas barragens.

O objetivo é que o sistema de reservação chegue com níveis mínimos que possibilitem o abastecimento, mesmo que em forma de rodízio, até a regularização das chuvas. Embora o período chuvoso tenha início, no calendário, em setembro/outubro, as previsões dos institutos de meteorologia são de meses com precipitações abaixo da média histórica, segundo o Simepar.

Por isso, o uso econômico e racional da água é imprescindível.

Confira a tabela do rodízio até 26 de julho

http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/2107rodizio.pdfConfira a tabela do rodízio até 26 de julho.



Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: Raquel Kriger