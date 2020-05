Conheça o perfil dos 62 casos positivos de Covid-19 em Araucária

A Secretaria Municipal de Saúde, a partir do Boletim Epidemiológico Especial 03, criou um perfil com os dados dos 62 infectados pelo novo Coronavírus (Covid-19) registrados até o dia 27 de maio na cidade. Do total de casos positivos em moradores do município, 36 são homens e 26 são mulheres; nesses dois grupos a maioria dos casos está nas pessoas de 30 a 49 anos. O boletim apresenta ainda as informações sobre a região onde vivem os pacientes, bem como os casos suspeitos monitorados pela Saúde.

Os 62 casos positivos de moradores em Araucária estão em áreas de atuação das unidades: UBS Dom Inácio Krause (Boqueirão): 3 casos; UBSF Valmir Herves de Lima (Jd. Califórnia): 4 casos; UBS Alceu do Valle Fernandes (Costeira): 4 casos; Centro de Saúde de Araucária (CSA- Centro): 1 caso; UBS São Francisco de Assis (CSU): 8 casos; UBS Dr. Silvio Roberto Skraba (Jd. Industrial): 3 casos; UBSF Padre Francisco Belinowski (Pe. Chico – Thomaz Coelho): 1 caso; UBSF Santa Mônica (Cachoeira): 27 casos; UBSF Shangri-lá (Shangri-lá): 2 casos e UBSF São José (Jd. Tupy): 9 casos. A maioria desses casos já ocorreu o período de tratamento e, portanto, estão clinicamente curados. Até então, não há registro de casos positivos em moradores da área rural.

IDADES

Levando em conta a faixa etária, os casos positivos de Covid-19 estão divididos da seguinte maneira: 1 caso positivo (masculino) de 0 a 9 anos; 4 casos na faixa de 10 a 19 anos (2 mulheres e 2 homens); 5 casos de 20 a 29 anos (4 mulheres e 1 homem); 18 casos de 30 a 39 anos (5 mulheres e 13 homens); 25 casos de 40 a 49 anos (9 mulheres e 16 homens); 6 casos de 50 a 59 anos (4 mulheres e 2 homens); 2 casos de 60 a 69 anos (1 mulher e 1 homem); 1 caso de 70 a 79 anos (1 mulher).

O boletim também apresenta informações sobre casos suspeitos monitorados. Em 27 de maio, estavam sendo monitoradas 237 pessoas; destaque para 46 pessoas na faixa de 20 a 29 anos e 48 pessoas na faixa dos 30 a 39 anos. Se for considerar o local de moradia dos pacientes por área de abrangência das Os casos em monitoramento recebem ligação da equipe de saúde a cada 24h ou 48 horas, conforme a condição clínica de cada paciente.

