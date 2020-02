Conseg empossa nova diretoria para o biênio 2019 a 2021

No dia 31 de janeiro a Câmara Municipal de Vereadores recebeu a cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança – Conseg Araucária. A nova diretoria, que assumiu o cargo para o biênio 2019 a 2021, foi eleita no dia 8 de outubro do ano passado. A posse contou com uma participação expressiva da comunidade local, empresários, líderes comunitários e integrantes das forças policiais, além de autoridades do poder público estadual e municipal.

Entre os presentes estavam o deputado estadual Delegado Rubens Recalcatti; a vereadora e presidente da Câmara de Vereadores Amanda Nassar; o chefe da divisão de degurança do governo estadual major Nelson Stoccheiro; major Diogo Oliveira Genial, representando o comando da 5ª Divisão de Exército de Curitiba; aspirante à oficial Diego Augusto Feltrin, que responde pelo comando da 2ª Companhia do 17º BPM; Antonio Edson, diretor da Guarda Municipal de Araucária e o superintendente da Policia Civil Djalma. Todos fizeram parte da composição da mesa, juntamente com o coordenador estadual dos Consegs, coronel PM RR Chehade Elias Geha.

O presidente do Conseg local, Amaury Soares Vieira Jr, agradeceu à comunidade por ter confiado nele para representar essa importante tarefa de responsabilidade social. “Esperamos ser dignos desta confiança e para isso daremos o nosso melhor. A partir de agora vamos nos reunir, conversar, ouvir, estudar a situação, propor soluções e disseminar informações, conforme o método da inteligência, nossa especialidade. O objetivo de todos nós é o mesmo: viver bem e em paz em nossa cidade e região, prevenindo sinistros, protegendo vidas e património. Aproveitaremos experiência e conhecimento de quem aqui vive e fez história. Temos boas chances de ajudar de verdade as forças de segurança em seu desafio diário e sua admirável disposição de servir”, disse.

Diretoria eleita

Também fazem parte da nova diretoria o vice-presidente Fernando Torres, 1ª secretária Fanny Busato, 2ª secretária Katia Krzesik, 1º tesoureiro Luiz Carlos Griner, 2ª tesoureira Rosa Tanaka Zelaga. No Conselho Fiscal estão Paulo Dieter Franzke, Fernando Chemim e Ana Lima.

Os membros do Conselho Deliberativo são Nadir Antunes Paraíso, Neide Marchini e Ney Franceschi. E no Conselho de Ética estão Nelson Stoccheiro, José Joval Conceição, Juscelino Katuragi e Francisco Ribeiro.

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020