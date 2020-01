Consigaz instalará em Araucária sua 1ª unidade no Paraná

Os empresários Mohamad Kadri, Faeis Kadri e Samer Kadri estiveram reunidos com o prefeito Hissam Hussein Dehaini e alguns secretários municipais na manhã desta quarta-feira, 22 de janeiro, para confirmar que a Consigaz desembarca em Araucária ainda em 2020. Será a primeira unidade da empresa no Paraná.

A Consigaz atua há mais de 40 anos no setor de engarrafamento, distribuição e comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para todo tipo de aplicação, desde residências e condomínios a indústrias, comércios, prestadores de serviços e agronegócio.

Em Araucária, ela se instalará no bairro Thomaz Coelho, na região conhecida como o pool de combustíveis. A expectativa da empresa é estar operando já no início do segundo semestre. Atualmente, a Consigaz está presente nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal.

Segundo Mohamad, a unidade em Araucária contará com modernas bases de engarrafamento, distribuição e armazenagem, que atenderão consumidores tanto no segmento de botijões e cilindros quanto no abastecimento de gás a granel.

Durante a visita que fez a Prefeitura, os empresários fizeram questão de destacar a atenção que lhes foi dispensada pelos setores técnicos das secretarias de Meio Ambiente, Planejamento e Urbanismo, que – sempre respeitando o que determina a legislação – procurou orientar de maneira célere as etapas para implantação da empresa na cidade.

Hissam, por sua vez, pontuou que a instalação da Consigaz em Araucária só contribui para a economia do Município e de todo o Paraná e que, dentro das possibilidades da administração municipal, a determinação é sempre atender com agilidade quem quer investir na cidade, gerando tributos para a Prefeitura e empregos para os araucarienses.

Texto: Waldiclei Barboza

Foto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020