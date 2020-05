Copel doa R$ 5 milhões para combate ao coronavírus no Paraná

A Copel doará ao Estado R$ 5 milhões para a compra de testes e máscaras destinados ao combate do novo coronavírus. O investimento, aprovado pelo Conselho de Administração da empresa, foi confirmado na terça-feira, 12 de maio, pelo presidente da companhia, Daniel Slaviero.

O anúncio foi feito em reunião promovida por empresários paranaenses e realizada por vídeo com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, que destacou a importância da contribuição, assim como das doações que o Estado está recebendo de diversas organizações.

“Em valor individual, essa é a maior contribuição financeira que o Estado está recebendo de uma empresa, mas todas as doações são igualmente importantes para que possamos enfrentar a pandemia”, disse Ratinho Junior, ressaltando também a colaboração dos demais poderes do Estado no enfrentamento ao novo coronavírus.

Slaviero destacou que o valor doado pode ser ainda maior. Para isso, a Copel lançará, a partir de 21 de maio, a campanha Fatura Solidária, que estimula o engajamento dos clientes dos serviços de energia elétrica e internet fornecidos pela empresa.

A cada nova adoção da fatura digital, a Copel destinará R$ 2 ao projeto social. E cada nova adesão ao débito automático irá gerar a doação de R$ 3, sem nenhum custo para os consumidores. Isso vale também para os clientes da Copel Telecom.

TESTES E MÁSCARAS

Com os R$ 5 milhões de doação, a Copel vai repassar à saúde do Estado 200 mil kits para testes PCR e pelo menos 1,2 milhão de máscaras triplas, como as usadas nos hospitais. Estes materiais serão entregues a partir de junho. Os resultados da campanha Fatura Digital se somarão mês a mês à doação inicial.

Toda a destinação dos materiais doados será orientada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde. A distribuição dos testes será operacionalizada pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), enquanto a entrega das máscaras ficará a cargo da Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar).

De acordo com o presidente da Copel, as ações estão alinhadas ao compromisso de responsabilidade social da empresa. “É uma parcela de contribuição que a Copel oferece à população e aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus”, explicou Slaviero.

A companhia está trabalhando em um regime de contingência para garantir a manutenção das operações de seus serviços, essenciais para a economia e a qualidade de vida dos paranaenses. Mais de 4 mil funcionários estão atuando em trabalho remoto.

COMO PARTICIPAR

Quem ainda recebe a conta de luz ou de internet da Copel em papel pode mudar para a fatura digital através do aplicativo gratuito e da agência virtual em www.copel.com.

A programação do débito automático pode ser feita diretamente no aplicativo da Copel, para correntistas dos principais bancos. No Banco do Brasil, é preciso informar o número do convênio: 13896. É importante confirmar com o banco se a adesão foi concretizada.

As operações realizadas a partir de 21 de maio contribuirão para a campanha de arrecadação de fundos para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19.

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: divulgação