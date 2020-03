Coronavírus obriga Fórum de Araucária a interromper atendimento ao público e estabelecer teletrabalho para servidores

A juíza diretora do Fórum de Araucária, Debora Cassiano Redmond, editou uma portaria nesta segunda-feira, 16 de março, suspendendo o atendimento ao público entre os dias 17 de março e 15 abril de 2020. A medida foi tomada como forma de prevenção e contenção do coronavírus.

Com isso, neste período, não haverá atendimento ao público presencial nas duas varas cíveis, nem nos juizados especiais, nem Vara Criminal e Vara de Família. Quem eventualmente tiver audiências agendadas no período deve entrar em contato com seu advogado ou mesmo com o Fórum, por telefone, para eventuais esclarecimentos adicionais.

No período em que o Fórum estiver fechado, a maioria dos servidores, magistrados e estagiários atuarão por meio de teletrabalho. Apenas uma pequena parte desses profissionais estará presencialmente nos cartórios, atuando em revezamento, para garantir o atendimento telefônico a população local.

Abaixo, o telefone das varas